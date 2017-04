Volvo XC90 som dragbil: Allas favorit

Sjusitsig, 2,4 ton max släpvikt, låg förbrukning, säkerhet i världsklass, flexibel inredning och avancerad högteknologi. Det skapar stort habegär – och det är svårt att kliva ur bilen över huvud taget.

Med fyrhjulsdrift, 190 hästars diesel, kort överhäng bak och mycket teknik drar nya XC90 ledigt vagnar upp till 2,4 ton.

Nya Volvo XC90 har tillsammans med V90 blivit en av landets mest sålda bilar på kort tid. Trots att en ansenlig summa krävs för att man ska bli ägare är det många som nu upplever hur det är att köra runt i en av världens säkraste bilar och till exempel samtidigt lyssna på en klassisk konsert från Göteborgs konserthus.

Det är nämligen inte bara all förarassistens som imponerar – ljudanläggningen imponerar också. Med ett otal valmöjligheter hur ljudet ska avlyssnas förflyttas man raskt till en annan plats än i den ombonade bil man sitter i. Har man dessutom aktiverat Pilot Assist-systemet och den adaptiva farthållaren har man all hjälp man kan för att färdas så tryggt och komfortabelt som möjligt.

Är det mörkt ute och strålkastarna är inställda på automatik sköter dessutom bilens datorer ljuset. Systemet växlar från hel- till halvljus, förflyttar ljuskäglor och söker av siktfältet efter områden där lamporna utan risk att blända mötande fordon lyser upp skogsbryn och diken. Det är en sällsamt upplysande resa att köra bilen på en mörk landsväg.

Som vi redan nämnt får bilen dra 2,4 ton, men det kräver körkort BE. Med bara B på kortet drar man max 750 kilo, bilen har nämligen en egen totalvikt på 2.750 kilo vilket lämnar precis 750 kilo kvar till den övre B-kortsgränsen 3.500 kilo. Med utökad B-behörighet (B96) kan man dra 1.500 kilo och det underlättar betydligt när det kommer till valet av vagn.

Bilen är lätt att köra med justerbar fjädring, sköna stolar och en uppsjö hjälpmedel.

Med husvagn på kroken, en Eriba Exciting med en tomvikt på 1.490 kilo, beter sig bilen helt odramatiskt. Man känner av vagnen, dess nickningar och rörelser är inte borttrollade men det är ingenting som får föraren att känna sig obekväm. Fyrhjulsdriften och den mjukt växlande 8-stegade automatlådan gör att man vågar ge sig ut både på isiga vintervägar och leriga gräsmattor. Under testkörningen hittade vi inte tillräckligt svåra utmaningar för att sätta systemet på prov. Bilen slukar leriga grusvägar och frosthalkiga småvägar till frukost.

Vi körde bilen utan last och med dubbdäck, och bränsleförbrukningen under körningen med vagn stannade på 8,8 /100 km. Den siffran kan säkert se annorlunda ut för andra förare och ekipage, här uppmättes den på en alltför kort sträcka för att kunna anses vara normerande.

Head up-display i vindrutan avspeglar hur fort man kör och vilken hastighetsbegränsning som råder på platsen.

Komforten på förarplats är alldeles utmärkt och både ratt och säte går att justera på många olika vis för att passa såväl kort som lång, stor som liten. Sikten är bra med stora rutor runt om, men en överraskning är att bilen inte är så tyst som man kan förvänta sig. Det är absolut ingen bullerlåda men ljudet, främst från väg och däck, ligger på en högre nivå än väntat.

Bilen är hög och testbilens skålade säten gör att kortväxta personer får det lite svårt att klättra ut då foten inte når marken med låret hängande på stoldynans förhöjda sidokant. Men det löser man snabbt, man kan nämligen sänka karossen för lättare in- och utstigning. Sänkningen underlättar betydligt.

Komforten i baksätet är också bra och i denna bil finns en klimatanläggning även till baksätespassagerarnas fromma. Längst bak ryms kortväxta vuxna men att ta sig dit är inte helt enkelt. Bäst fungerar den bakersta raden för barn eller smidiga tonåringar.

Bagageutrymmet är med de bakre stolarna fällda 720 liter. Dragkroken fälls ut med en knapptryckning.

Med sex passagerare och därmed alla säten engagerade finns 314 liter kvar till last, med fyra passagerare ryms 692 liter och med alla säten fällda får man med sig 1.057 liter. Lastkapaciteten i vikt räknat är 571 kilo och med totalt sex vuxna passagerare torde man komma upp i närheten av den vikten utan extra bagage. Kan vara värt att tänka på – det är lätt att glömma att passagerare räknas som last.

Dragkroken fälls ut elektriskt via en knapp i bagageutrymmet. Infälld i kroken sitter elanslutningen och när man inte längre behöver dragkroken trycker man in samma knapp och skjuter manuellt in kroken igen till sitt dolda läge under bilen.

Baksätet har tre stolar med individuell justering. Klimat-

anläggning separat för baksätet ingår i Inscriptionpaketet.

Fakta Volvo XC90 D4 AWD Inscription

Pris: Från 571.000:–, testbilen cirka 750.000:– (bl a Inscriptionpaket 49.000:–, Teknikpaket 15.900:–, luftfjädring 26.900:–, eldragkrok 11.900:–, 4-zons klimatanläggning 5.900:–).

Skatt: 3.084:–/år.

Motor: 1.969 cm 4-cylindrig turbodiesel, 190 hästkrafter, 400 Nm.

Bagagevolym: 720 liter (med bakre sätesrad fälld).

Totalvikt: 2.750 kilo.

Lastvikt: 571 kilo.

Dragvikt B/B96/BE: 750/1.500/2.400 kilo.