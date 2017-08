Var finns din favoritplats, som är värd en omväg? Kanske dags att upptäcka nya? Foto: Jon Harris/Getty Images.

Sveriges vackraste omvägar – värda ett besök – håller du med?

Det är vägen som är målet, det vet alla som kör husbil eller reser med husvagn. Här är listan som ger inspiration och kanske nya favoriter i Sverige.

Att dela med sig av tips på trevliga utflykter och resmål är något som vänner av mobil fritid gärna gör. Och med de mötesplatser som finns på nätet idag är det lätt att sprida informationen i stora kretsar.

Circle K – den bensinkedja som vi tidigare kände igen som Statoil – har tagit initiativ till sajt för resmålstips: "Sveriges Vackraste Omvägar". På sajten är det fritt fram att dela med sig av trevliga resmål och bilder. Det finns en topplista och Sverige är indelat i fem områden.

Tycker man det är enklare att orientera sig med en karta finns det en sådan också, där man kan zooma in och hitta sevärdheter längs resvägen. Eller hitta sådana ställen som är just vackra omvägar. Bilder på resmålen kan man lägga in på Instagram och tagga med #SverigesVackrasteOmvagar.

Sverige är indelat i fem områden för lättare orientering när man letar efter Sveriges vackraste omvägar.

Brösarps Backar i Skåne, när morgonsolen precis börjat få dimman att lätta. Så vackert att man kan bli gråtmild för mindre. Det är här som Bregott-reklamfilmerna spelas in. Foto: Arterra/UIG via Getty Images.

Langhammars Raukar på Fårö, norr om Gotland, får man inte missa. Alltid värt en omväg. Foto: DeAgostini/Getty Images.

Mystiska Ales Stenar vid Skånes sydspets är absolut värd en omväg. Ta med kameran! Foto: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images.