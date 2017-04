Skattechock för husbilar och dragbilar om nya förslaget går igenom

Snart kan husbilen eller dragbilen för husvagnen bli betydligt dyrare att köpa. Om regeringens nya förslag går igenom tvingas köparna betala en hög straffskatt – och det kan drabba hela branschen.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ett bonus/malus-system för nya bilar. Det är tänkt att få fler bilköpare att välja en klimatsmartare bill. Bilköpare som väljer en klimatsmart bil får en bonus på upp till 45.000 kronor.

Samtidigt blir "utsläppsbovarna" betydligt dyrare med en straffskatt. Dieselbilarna drabbas hårdast av det nya förslaget, och särskilt törstiga och tunga dieselbilar. Förslaget gäller också för "personbil klass 2", det vill säga husbilar, och eftersom husbilar bygger på transportbilschassin som inte alltid har den senaste utsläppstekniken kan de drabbas särskilt hårt om det nya förslaget går igenom.

Det drabbar i så fall husbilar och dragbilar som registreras efter den 1 juli 2018.

Ännu dyrare med ny utsläppsnorm

Det nya bonus/malus-förslaget baseras på husbilens koldioxidutsläpp som är uppmätta enligt den europeiska så kallade NEDC-körcykeln. Den är gammal och hårt kritiserad eftersom den sällan stämmer överens med förbrukningen och utsläppen i verkligheten. En fjärdedel av testet görs till exempel när bilen är stillastående och snitthastigheten är låga 34 km/h.

Snart införs en ny körcykel som kallas WLTP och som ska vara betydligt mer verklighetsnära. Siffrorna som mäts i WLTP-körcykeln ska bättre motsvara förbrukningen i verkligheten, men det innebär också att koldioxidutsläppet – och därmed skatten – ökar.

Det är svårt att säga exakt hur mycket högre förbrukningen blir när NEDC-normen ersätts med WLTP, men bedömare i branschen räknar med en ökning på mellan 5 och 30 procent. Om husbilarnas utsläpp ökar med 30 procent.

Trög omställning till eldrift

De flesta stora personbilstillverkare storsatsar nu på el- och hybridbilar. Bonus/malus-förslaget ger alltså en "bonus" på upp till 45.000 kronor för de allra klimatsmartaste bilarna.

Men på transportbilssidan, där biltillverkarnas chassin sedan används som grund för husbilar, är det inte alls samma höga tempo i utvecklingen. Det finns eldrivna transportbilar, men inte som "grundchassi" – och inte heller hybridteknik har hittat in i transportbilsvärlden i någon större utsträckning.

Därmed finns tekniken heller inte bland husbilar. Där är det fortfarande diesel som gäller, ett bränsle som föreslås förbjudas i flera storstäder och där de farliga utsläppen av kväveoxider har fått mycket uppmärksamhet efter Volkswagens dieselskandal.

Kritik från branschen

Det nya förslaget får hård kritik från Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), som nu skriver till regeringen och föreslår att husbilar ska undantas. Argumentet är att husbilar används för rekreation och därmed körs betydligt kortare sträckor än andra bilar. Precis som motorcyklar, som faktiskt är undantagna från förslaget.

Husbilsbranschen upplever just nu en försäljningsboom med hög efterfrågan och HRF är rädda att siffrorna börjar peka nedåt om det nya förslaget går igenom. Det kan också leda till uppsägningar i branschen.

"Den uteblivna nybilsförsäljningen skulle komma att ersättas med införsel av husbilar som är så gamla att de ej får den högre skatten som tas ut under de tre första åren", skriver HRF.

Så dyra blir husbilarna att skatta...

Modell Skatt idag Utsläpp* Ny skatt** I värsta fall***

Bürstner Ixeo it 728 6.473 kr 214 g/km 14.231 kr 21.478 kr Fiat Pössl KW 9 6.317 kr 211 g/km 13.893 kr 21.038 kr LMC Explorer 740 Premium 7.412 kr 232 g/km 16.263 kr 24.120 kr Sunlight T 69 6.004 kr 205 g/km 13.215 kr 20.158 kr Hobby Siesta A 45 6.421 kr 213 g/km 14.118 kr 21.331 kr Hymer ED-S B708 PL 7.047 kr 225 g/km 15.473 kr 23.092 kr Weinsberg Carabus 631 6.577 kr 216 g/km 14.457 kr 21.772 kr Kabe TM I 810 LGB Boggie 7.047 kr 225 g/km 15.473 kr 23.092 kr Knaus R04 6.421 kr 213 g/km 14.118 kr 21.331 kr

...och så dyra blir dragbilarna

Modell Skatt idag Utsläpp* Ny skatt** I värsta fall*** Audi A4 Avant 2,0 TDI Quattro 190 1.364 kr 119 3.508 kr 7.538 kr Audi Q5 2,0 TDI Quattro S-tronic 190 2.250 kr 132 4.975 kr 9.445 kr BMW 520d xDrive Touring Automat 2.198 kr 120 3.621 kr 7.684 kr Ford Kuga 2,0 TDCi 150 AWD 2.302 kr 121 3.733 kr 7.831 kr Hyundai Tucson 1,0 CRDi 136 4WD 3.659 kr 160 8.136 kr 13.554 kr Kia Sportage 1,7 CRDi 115 1.520 kr 119 3.508 kr 7.538 kr Mazda CX-5 2,2 D 150 AWD 2.824 kr 144 6.330 kr 11.206 kr Range Rover Sport SDV6 4.805 kr 182 10.619 kr 16.782 kr Skoda Octavia Scout 2,0 TDI 184 4x4 DSG 2.042 kr 133 5.088 kr 9.592 kr Subaru Forester 2,0D 4WD 3.554 kr 158 7.910 kr 13.261 kr Volkswagen Golf TDI 115 1.103 kr 106 2.040 kr 5.630 kr Volkswagen Passat Alltrack GTS 2,0 TDI 240 3.241 kr 152 7.233 kr 12.380 kr Volkswagen Tiguan TDI 150 4Motion 2.928 kr 146 6.555 kr 11.500 kr Volvo V60 D4 1.103 kr 104 1.815 kr 5.336 kr Volvo V90 D3 AWD Automat 1.990 kr 128 4.524 kr 8.858 kr Volvo V90 Cross Country D5 AWD Automat 2.563 kr 144 6.330 kr 11.206 kr Volvo XC90 D5 AWD Automat 3.085 kr 144 6.330 kr 11.206 kr

De här siffrorna visar enbart den förhöjda "straffskatten" som tas ut under de första tre åren. Därefter sänks skatten.

*) Utsläpp mäts i gram per kilometer i den europeiska NEDC-körcykeln.

**) Den nya skatten beräknas utifrån koldioxidutsläppen enligt NEDC-körcykeln. Grundavgiften är 360 kronor och dieselbilar får betala ett miljötillägg på 250 kronor. Varje gram koldioxid mellan 95 och 140 gram beskattas med 77 kronor per gram. Varje gram koldioxid över 140 gram beskattas med 100 kronor per gram. Dessutom tillkommer bränsletillägg på 12,88 gånger bilens koldioxidutsläpp. För en bil med koldioxidutsläpp på 220 gram per kilometer blir formeln alltså 360+250+77*(140-95)+100*(220-140)+220*12,88.

***) När NEDC-körcykeln ersätts med den nya och hårdare WLTP-körcykeln väntas bilarnas deklarerade utsläpp öka. Hur mycket är svårt att säga, men här har vi räknat med en ordentlig ökning på 30 procent jämfört med NEDC-siffran. Då blir skatten så här hög under de första tre åren.

