Bilsemester: Krock eller haveri utomlands – detta måste du veta

Här är listan du måste ha koll på inför bilsemestern. Är du förberedd behöver inte ett haveri eller en krock bli en katastrof. Bocka av punkt efter punkt på listan så har du en större chans att få en lyckad bilsemester i Europa.

Bilsemester ska vara kul och avslappnande – det är åtminstone så vi planerar det. Men ett tekniskt fel, motorhaveri eller en krock kan inträffa och då gäller det att du förberett dig redan innan resan. Likaså är det bra att göra en lista med saker man behöver ha med sig i bilen, liksom viktiga telefonnummer ifall olyckan skulle vara framme.

Här är listan du behöver checka av innan du åker på bilsemester i Europa:

• Kolla vilka speciella lagar som gäller i de länder du passerar. I vår artikel "Konstiga trafikregler du måste känna till" finns en bra guide. Många länder kräver till exempel reflexväst, som ska tas på innan man kliver ur bilen.

• Ett så kallat "Grönt kort" behövs i en del länder för att bevisa att din bil är försäkrad. Längre ner på sidan har vi en lista på vilka länder som kräver att Gröna Kortet finns med i bilen.

• Ta med försäkringsbrevet i bilen. Registreringsbeviset måste också med, kontrollera att det finns med i bilen.

• Beställ rätt dokument inför bilsemester. Det gäller att kunna visa hur man är försäkrad. Hos ditt försäkringsbolag kan du beställa resebevis (som visar hur din hemförsäkring skyddar dig) samt EU sjukförsäkringskort (visar vilken sjukvård du har rätt till).

• Behöver din bil bärgas utomlands ska du först kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som gäller. Många försäkringsbolag har ett speciellt nummer man ska ringa om man är utomlands – skriv upp detta innan bilsemestern.

• Är du inblandad i en trafikolycka, blir utsatt för stöld eller skadegörelse utomlands är det alltid bäst att ringa efter lokal polis. Ring också ditt försäkringsbolag samt fyll i en skadeanmälan. Dokumentera så mycket det går med bilder. Fotografera skador, andra förares körkort, ta översiktsbilder för att visa avstånd och sikthinder, trafikmärken, alla detaljer som är relevanta.

• Fyller du i motpartens skadeanmälan på en blankett där du inte kan språket bör du vara försiktig med underskrift – det kan i så fall innebära att du tar på dig ansvaret för olyckan.

• Vilken typ av försäkring skyddar dig och bilen på bästa sätt utomlands? Har du rätt till hyrbil? Eller behövs det en tilläggsförsäkring för hyrbil? Det kan för en del vara en god idé att gå upp från halvförsäkring till helförsäkring under semestertrippen utomlands.

• Skriv upp de telefonnummer som ditt försäkringbolag anger för skadeanmälan, journummer, assistansnummer och liknande. Skriv även upp de nummer som behövs för att spärra bankkort, om du skulle bli bestulen.

• Skriv in "ICE" i din telefons adressbok/kontakter. ICE står för engelskans "In Case of Emergency" (i händelse av nödläge). Skriv namn och telefonnummer till de som står dig närmast. Då kan räddningspersonal ringa anhöriga till dig, om en olycka skulle inträffa. Man kan lägga in flera, ICE 1, ICE 2, och så vidare.

• Ha ett bra skick på bilen inför bilsemestern. Kontrollera däcktryck, nivåer på vätskor/olja. Kontrollera reservhjulet och se till att alla verktyg (låsbult?) finns med för att skifta hjul. När ska nästa service utföras? Ligger servicen nära i tid kan det vara en god idé att göra den innan semestern (boka i god tid). Säkringar i reserv är bra att ha, speciellt de som går till cigguttagen (där man laddar mobiler, med mera).

• Europeiska kommissionen har tagit fram en gratis app som informerar om internationella trafikregler (klicka på länken för att hoppa dit). På sidan finns även annan nyttig information för bilister på semester i EU.

• I Tyskland finns miljözoner i en del städer som kräver att man köper märke som ska sitta på bilen. Har man inte miljömärket kan man få böta 40 euro. Vissa stadsdelar i Italien har bilförbud, det kan bli dryga böter att köra in i dessa zoner utan tillstånd.

• Många vägar i Europa är avgiftsbelagda. Ha kontanter eller bankkort inom räckhåll.

• Körkort behövs, förstås, på bilsemestern men svenskt körkort är inte godkänt som giltig resehandling. Många hotell kräver till exempel pass och låter inte gäster checka in med enbart körkort. Sedan 1 juli 2015 gäller nationellt ID-kort som giltig resehandling och det är smidigare att ha med sig än passet. För nordiska medborgare gäller den nordiska passunionen, vilket gör att vi svenskar kan resa eller bo på hotell utan pass i Danmark, Finland, Island, Norge och Färöarna.

• Lasta bilen noga och se till att tunga saker inte kan flyga omkring i kupén (speciellt viktigt i kombibilar).

• Ta med en sjukvårdslåda med plåster, bandage, sårrengöring, huvudvärkstabletter, och liknade. Det finns "kuddar" som innehåller det mesta, men fyll på med den medicin som ni i familjen kan behöva.

• Var inte tidsoptimist. Planera en resrutt för bilsemestern med gott om tid och utrymme för vilopauser. Låt resan bli målet. Undvik att köra på helgerna, då är många andra också ute på vägarna (speciellt viktigt i Tyskland). Augusti är semestermånad för många länder i Europa, då är det extra många bilar på vägarna.

• Tänk på mobilförbudet. Sverige är ett av få länder i Europa där det är tillåtet för föraren att prata i mobiltelefon under färd. Gör inte det utomlands, det kan bli dyra böter. Och du tappar uppmärksamhet, vilket i sig är farligt.

• Slå av halvljuset. Har din bilmodell ett halvljus som fungerar som varselljus finns risken att väldigt många bilister blinkar på dig ute i Europa. En del kan bli riktigt irriterade.

I dessa länder måste man ha med "Gröna Kortet" som visar att bilen är försäkrad:

Albanien

Bosnien-Hercegovina

Iran

Israel

Makedonien

Marocko

Moldavien

Montenegro

Ryssland

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Vitryssland

I alla EU-länder plus Norge och Schweiz gäller svensk trafikförsäkring och man behöver inte ha med sig Gröna Kortet, men man bör ändå ha med sig försäkringsbrevet i bilen. Kosovo omfattas inte av överenskommelserna för Gröna Kortet.

Har du fler smarta tips som kan vara värdefulla inför bilsemestern i Europa? Dela med dig av dina erfarenheter i fältet för kommentarer nedan.