Provkörning: Mercedes E 350 d – säker och snabb sportkombi

Den är praktisk och sportig – rymlig, säker, bränslesnål, snabb och snygg. Nya Mercedes E 350 D har många plus, men det går inte att bortse från att smakar det så kostar det.

Sportkombi som stavas med stort SPORT. Tunna 20-tumsdäck, låg front och slimmad design.

Den gör ingen besviken, inte heller den som då och då behöver dra släp. Maximal dragvikt 2 100 kilo, är sådan att man behöver E-körkort. Men, har man det så kan man dra släp med en bil med automatisk nivåreglering, med släpstabiliserande bromssystem, med bakhjulsdrift och snäv vändradie, med elektriskt in- och utfällbar dragkrok samt sällsynt tyst och skön kupé. Bilen på bilden är extrautrustad med hysteriska breda och tunna lågprofildäck i 20-tumsdimension, en eftergift åt fåfängan hos köpare och hos MB´s PR-avdelning. Det valet gör gången lite stötigare och mer spårkänsligt än originaldäcken - men det är också möjligt att hålla högre fart i kurvorna med dessa racinginspirerade däck, om man nu skall hitta något positivt förutom utseendet. Trots det går resan överraskande mjukt och stabilt. Ett resultat av den fina fjädringen, viktfördelningen och den väl kalibrerade styrningen.

Det är enkelt att hitta en skön sittställning både för förare och passagerare då stolarna har i det närmaste oändligt många inställningsmöjligheter. En liten kopia av stolen sitter på dörrens insida och genom att trycka dörrstolen framåt eller bakåt, uppåt eller nedåt påverkas den riktiga stolen. Lårstöd, sidostöd, nackstöd, ryggstödslutning, ja det mesta man kan behöva i fråga om justering av stolen går att göra, elektriskt. Baksätet har inte lika många inställningsmöjligheter som framstolarna men väl inbyggd elektrisk stolsvärme. Isofixfästen för enkel och trygg barnstolsfästning och ett utfällbart mittarmstöd gör resan ombonad även för den eller de som reser i baksätet.

Bagageutrymmet kommer man åt genom den starkt sluttande bakluckan som öppnas via knapptryck på bilnyckeln. Dragkroken fälls ut elektriskt och gör den sportiga kombibilen till en mer flexibel arbetshäst med över två ton maximal dragvikt.

Med husvagnen på kroken får man köra max 80 km/h, men ingenting förbjuder en att nå den hastigheten fort som blixten. Vridmomentet i 350d är massivt, hela 620 Nm, när bakdäcken får fäste slungas man framåt och kommer upp i maxfart otroligt snabbt, även med vagn på kroken. När det duggade som det gjorde när vi hade bilen, började däcken i stället att spinna och nödsystemet slog till. Det var antispinnsystemet på instrumentpanelen som blinkade och varnade för halka. Lite lättare gasfot och accelerationen imponerar likafullt. Den extra vikt som husvagnen utgav påverkar bilen knappt kännbart.

All denna lyx och komfort samt bedövande prestanda får man naturligtvis inte gratis. Bilens grundpris startar någonstans under 550.000 kronor. Men den bil vi provkör är extrautrustad till max och prislappen stannar strax under 1.000.000 kronor. Det betyder att bara extrautrustningen kostar som en rejäl familjebil från något annat bilmärke.

Vad får man då i extrapaketet, vad kan vara värt sådana summor? För det första är bilen i det närmaste självkörande. Den styr och håller kvar bilen i det körfält man valt, den bromsar och accelererar själv och anpassar fart och avstånd till framförvarande bilar. Den går att fickparkera via mobiltelefonen. Med rätt app i sin smartphone kan man faktiskt stå utanför och styra samt köra framåt och bakåt. Inredningens läderklädsel och mycket påkostade teknik ger slösande sittkomfort och i en stor display på instrumentbrädan får du visualiserad information om allt som är möjligt att individuellt anpassa. Dessutom finns det en mycket påkostad backkamera med helikoptervy, ja listan kan göras lång som ett sommarlov.

Bagageutrymmet sväljer 640 liter, 1.800 om man fäller baksätets ryggstöd.

Motorn har sex cylindrar och en modern turbo som ger kraft i överflöd men trots det är förhållandevis snål. Växellådan har åtta lägen, backen inkluderad, och den hittar alltid rätt varvtal, automatiskt. Vill du själv bestämma växel kan du göra det via "paddlarna" bakom ratten. Via head-up display visas aktuell växel, din hastighet och gällande fartbegränsning, på vindrutans insida, i förarens blickfång.

Bagageutrymmet ger plats för 640 liter under insynsskyddet, 1.820 med fällt baksäte. Ryggstödens tre delar fälls via en knapptryckning i bagageutrymmet. Avståndet mellan kaross och backe hålls konstant tack vare den automatiska nivåregleringen som anpassar fjädring efter belastning.

Här finns allt man kan önska sig och även sådant man inte visste att man behövde. "Head-up display" till exempel. Köplusten bromsas upp av priset, inget annat enligt min mening.

Tekniska data: Mercedes E 350 D

PRIS: Från 532.500 kronor

MOTOR: 2.987 cm2 6-cyl turbodiesel 258 hk 620 Nm från 1.600 varv/min. Förbrukning blandad körning 5,8 l/100 km

BAGAGE: 640 - 1 820 liter

TOTALVIKT: 2.560 kg, LASTVIKT: 670 kg, DRAGVIKT: 2.100 kg

Provkörningen kommer från Husvagn & Camping nr 8-2017

Elegant förarmiljö med stor display för navigation och annan information.

