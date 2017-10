Viltolyckorna ökar i Sverige – här är listan på de farligaste länen

Hösten är den farligaste perioden för viltolyckor, som hittills i år ökat med nio procent. Men riskerna är väldigt olika, beroende på var du kör.

Under 2016 steg antalet viltolyckor kraftigt och tyvärr ser det ut att fortsätta på samma sätt i år. Under de mörka höstmånaderna sker flest viltolyckor men skillnaderna mellan länen är stor.

Försäkringsbolaget If har tillsammans med Nationella Viltolycksrådet tagit fram statistik för 2017 som visar mängden viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Det ger en bättre uppskattning av risknivån, jämfört med att "bara" räkna antalet olyckor per län.

Klart störst risk för en viltolycka är det i Kalmar län och grannlänet Kronoberg ligger på andra plats. Det tredje länet i Småland, Jönköpings län, kommer på sjätte plats. Därmed förstår vi att Småland är ett landskap där man verkligen måste vara försiktig, speciellt på hösten.

Vänder vi på "farliga listan" är det lägst risk i Norrbottens län, med Stockholms län strax efter. Men då ska man hålla i minne att renar klassas som tamboskap och de ingår alltså inte i statistiken. Risken för att en bilist råkar ut för en viltolycka i Norrbotten är nästan tio gånger mindre, jämfört med Kalmar län.

Statistiken från If visar att fram till mitten på oktober i år har viltolyckorna ökat med över nio procent till 41.000 olyckor. 3.563 av dessa var älgolyckor, 3.516 vildsvinsolyckor och drygt 32.000 olyckor med rådjur. 24 örnar och sex björnar ingår också i statistiken.

If uppskattar att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30.000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40.000 kronor. Vildsvin är förvisso mindre än älgar men de är låga, kompakta och tunga – vilket ger stora skador i fronten på bilen. En kollision med ett rådjur ger skador för i snitt omkring 15.000 kronor.

Viltolyckorna är många och som vi sett ovan är det förenat med stora kostnader att reparera skadorna på bilarna. Men ur ett samhällsperspektiv är kostnaderna mycket högre då allvarliga viltolyckor leder till sjukhusvård, arbetsbortfall, invalidisering och tyvärr även dödsfall. Enligt de beräkningar som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort kan viltolyckorna – med nuvarande olycksnivå – kosta samhället runt tre miljarder kronor per år.

När det gäller viltolyckor med älgar, rådjur, vildsvin och hjort (kronhjort och dovhjort) sker det varje år en kraftig ökning under september, oktober och november. Viltolyckor med rovdjur är lite mer jämnt fördelade över året.

Under de senaste åren har antalet viltolyckor legat på en stabil nivå kring 47.000 per år. Men under 2016 skedde en kraftig ökning till 59.000 rapporterade olyckor och tyvärr ser 2017 ut att ligga i en liknande nivå när vi nu är inne i den farligaste perioden på året.

Förr om åren har i snitt fem personer omkommit i viltolyckor varje år, 800 har skadats varav 50 skadats svårt. Men de siffrorna har ökat under 2015 och 2016. För att få ner antalet olyckor har nya varningssystem testats på utvalda vägsträckor i Värmland och Östergötland. Testerna ska pågå till 2018.

Går det att hitta effektiva metoder för att få ner antalet viltolyckor kan det ur ett samhällsperspektiv bli "lönsamt" att investera i förbättringar – förutom ett mindre mänskligt lidande och färre tragiska dödsfall.

Viltolyckorna ökar kraftigt under september, oktober och november. Speciellt farligt är det i Småland, där risken för en viltolycka är nästan tio gånger högre än i Norrbotten.

Risk per län 2017 – antal olyckor per 1.000 personbilar registrerade i länet (förra året inom parentes)

1. (1) Kalmar 22,85 (18,6)

2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9)

3. (3) Värmland 15,6 (14,1)

4. (4) Södermanland 14,25 (10,9)

5. (7) Jämtland 14,16 (10,23)

6. (5) Jönköping 13,29 (10,85)

7. (13) Blekinge 11,61 (7,15)

8. (6) Gotland 11,43 (10,81)

9. (9) Östergötland 10,77 (8,7)

10. (8) Uppsala 10,35 (9,3)

11. (10) Dalarna 9,08 (8,44)

12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22)

13. (11) Örebro 7,98 (8,35)

14. (14) Halland 7,89 (6,5)

15. (15) Västmanland 7,38 (5,81)

16. (16) Skåne 6,54 (5,79)

17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5)

18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12)

19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44)

20. (20) Stockholm 3,75 (2,8)

21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)

Rikssnitt: 8,4

Källa: If

Rådjur och hjortar har nog de flesta sett springa över vägen. Men allt vanligare blir vildsvin, och de ger stora skador på bilarna.

Så minskar du risken för kollision med vilt:

Anpassa farten.

Var extra uppmärksam från skymning till gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.

Reagera om du ser en svart sopsäck som sitter på en plogpinne, det varnar för lösdrivande renar.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

Sätt ut varningstriangeln.

Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.

Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen. De ingår därför inte i statistiken.

Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet, polisrapporterade viltolyckor år 2017 till och med 2017-10-09.

