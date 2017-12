Nya Volvo V90, här i Cross Country-version, är en utmärkt dragbil. Kraftfull, rymlig, säker och påkostat komfortabel.

Provkörd: Så bra är Volvo V90 Cross Country som dragbil

Länge har Volvo lockat svenska bilköpare och det i så hög grad att man år efter år lyckas hamna etta på försäljningstoppen. På senare år har märket gjort en klassresa, från folklig och bruksig till premium, med elegans och komfort som tydliga kännetecken.

Prislappen på Volvo V90 Cross Country som vi under några dagar bekantar oss närmare med visar att Volvo nu tar betalt för och utrustar modellerna så som bilar i premiumklassen förväntas vara.

Det vill säga, bilen är mycket väl rustad vad gäller modern teknik, den har påkostad säkerhetsutrustning med digitala övervakningssystem och sist men inte minst är den mycket komfortabel. I alla avseenden. Den går mjukt och tyst, det är enkelt att anpassa bilen till skilda uppgifter och den har en form som gör den både vräkig och om man så vill – lite sportig.

Man sitter nämligen lågt, bilen är bred och den är anpassningsbar till rätt tuff och aggressiv körning. Men vi vill veta hur den beter sig som husvagnsdragare, och redan här kan vi avslöja att den klarar jobbet med glans.

Instrumenteringen berättar varför detta är en bil som kostar en bra bit över en halv miljon.

Tidigare lånade vi en stor Hobbyvagn och körde en kortare sträcka för fotograferingen, och redan då anade vi att detta skulle bli roligt att skriva hem om. Vi kopplade därefter på en biltransport med en Volkswagen Passat på med sammanlagd bruttovikt på cirka 1.850 kilo. Vi körde drygt 40 mil med det ekipaget och bilen förbrukade då 9,5 l/100 km.

Resan gick stadigt och helt bekymmersfritt, sanningen är att vi fick hålla ett öga på hastighetsmätaren då bilen hade både kraft och förmåga att överträda gällande hastighetsbegränsningar. Vi utnyttjade farthållaren, njöt av den härliga ljudanläggningen och de sköna justerbara stolarna som inte bara innehåller värmetrådar, man kan också kyla ner sig då kylfläkt via små hål i läderklädseln erböds i vårt exemplar.

Bilen har också automatiskt helljus, en härlig detalj som gör mörkerkörningen både roligare och säkrare då bilen själv bländar av, skickar ljuset överallt utom i de mötandes ögon.

Farthållaren har också autobroms som klarar att justera farten efter framförvarandes hastighet. Tillsammans med Lane Assist, ett system som gör att bilen själv svänger in mot körbanans mitt om man närmar sig linjer eller är på väg att korsa dem utan att ha aktiverat blinkers. Känslan är att autonom framfart inte är lång borta.

Baksätet är förvånansvärt trångt, låg sittdyna gör sätet obekvämt för fullvuxna.

Baksätet går att fälla väldigt enkelt, man trycker bara på en knapp i bagageutrymmet, ovanför den knapp som släpper ut den fällbara dragkroken. Med sätet fällt ryms massor av bagage, men den starkt sluttande bakrutan gör att man inte kan lasta högt. Djupet är det sannerligen inget fel på, bakom ryggstöden är det på golvet 115 centimeter till bakluckan och 106 mellan hjulhusen.

Sittkomforten bak är dock inte den bästa. Sittdynan är för låg för det och personer av medellängd eller däröver får inget lårstöd. Det är likaledes trångt eller smått om utrymme för knäna. Men det finns värme i sätet och det finns separat AC-utsläpp. Att man åker ombonat och bra även i baksätet är det ingen tvekan om. Armstöd, mugghållare och annan komforthöjande utrustning som till exempel justerbart ryggstöd finns.

Den automatiska nivåregleringen gör att man alltid står i våg. Vi fick aldrig anledning att testa vare sig fyrhjulsdriftens effektivitet eller markfrigången, då det helt enkelt inte behöver tas i anspråk under normal körning. I bilens körprogram kan man välja "Offroad" och då påverkas fjädring, gasrespons och rattutslag. Vi valde att under testkörningen i huvudsak köra med körläget "Komfort" vilket ställer in bilen så att just komforten prioriteras. Mjukt, behagligt och tyst, bland annat med hjälp av dubbla gummilister i dörrarna och påkostad ljudisolering mot hjulhus och motor.

Volvo V90 Cross Country är en imponerande bra dragbil med egenskaper som skapar habegär. Ska vi leta efter något att klaga på så får det bli bilens form. Den är nämligen ganska låg och riktigt lång, nästan fem meter, och sikten är inte lika bra som i en högre och kortare bil till exempel Volvo XC90.

Fakta: Volvo V90 Cross Country

Pris: Från 378.000:–. Visad bil 663.140 kr inklusive extrautrustning.

Årlig skatt: 2.510:–.

Motor: 4-cylindrig diesel, 1.969 cm3, 190 hk, 400 Nm vid 1.750 r/min.

Längd/bredd/höjd: 493/190/150 cm.

Lastutrymme: 560–1.812 liter.

Totalvikt: 2.420 kg.

Faktisk vikt (tjänstevikt): 1.954 kg.

Lastvikt: 466 kg.

Max släpvikt: 2.400 kg.

Max släpvikt körkort B: 1.080 kg.

Max släpvikt B96: 1.780 kg.

Bränsleförbrukning blandad körning: 5,2 l/100 km (officiell siffra).

Bränsleförbrukning med släp under testdagarna: 9,5 l/100 km.