Gör det själv: Montera en USB-kontakt

Numer går de flesta elektronikprylar att ladda både via en stickkontakt och via en USB-kontakt. USB-kontakten monterar du själv på nolltid.

Monteringen är enkel, priset försumbart och resultatet väl värt mödan. Nu kan mobiler och surfplattor användas utan att man behöver vara orolig för att de blir urladdade.

De flesta bilar har ett cigarettändaruttag och via en adapter går det att ladda det mesta från mobiltelefoner till GPS-mottagare. Men cigarettändaruttag var aldrig något som fick ordentligt fäste i husvagnar och när du ska ladda mobilen har du ofta varit hänvisad till bilen när du varit på resa.

Under den senaste tiden har det dykt upp USB-uttag som går att försänka i en panel, eller montera utanpå en panel. De finns både med 12 volts likströms drivspänning och 230 volts växelström som drivspänning.

Att montera ett uttag är inte särskilt svårt och kräver ingen speciell hantverkskunskap. Kan du hantera en borrmaskin, skruvmejsel och har hållit på med elektriska kopplingar förut är det en barnlek.

Börja med att leta upp en lämplig plats för montering. På vår testvagn, en Adria från 1970, föll det sig naturligt att den skulle monteras under vänster främre sittplats. Dels är det en naturlig sittplats och dels sitter batteriet under sittplatsen. Ett lagom stort hål borrades och uttaget monterades. Därefter kopplades uttaget ihop med batteriet via en hängsäkring.

Svårare än så var det inte och allt klarades av på cirka 20 minuter. Materialkostnaden stannade en bit under hundra kronor, och nu kan vi använda mobilen och surfplattan så mycket vi vill, utan att tänka på batteritiden.

Vi valde ett enkelt, infällt USB-uttag med rund försänkning. Börja med att mäta diametern på infällningen.

Ta upp ett lagom stort hål med en hålsåg som du monterar på borrmaskinen. Se till att inga ömtåliga delar kan skadas.

Monterat men ännu återstår inkoppling till batteriet. Här väljer vi vanlig 0,75 mm2 kabel med flatstift i ena änden.

Den andra änden av kabeln kopplas in på batteriets polsko. Hur det kopplas in beror på utförande, men vanligast är en ringkabelsko.

För säkerhets skull monterades även en hängsäkring. Vi valde en 5 A säkring.

USB-uttag finns även för 230 volts växelström och har då en inbyggd omvandlare. Inkopplingen sker enligt samma metod som ett vanligt 230 volts uttag, det vill säga de båda 230 voltsledarna kopplas in i uttaget. Tänk på att det handlar om starkström och inte ska utföras utan erforderlig kunskap och lämpliga säkerhetsåtgärder.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.